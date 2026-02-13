Il film “Il dubbio”, proiettato ieri sera al cinema Eliseo di Roma, ha aperto la nuova edizione di “CinemAnimamente”, la rassegna che unisce cinema e psicologia, suscitando un pubblico in silenzio totale nel buio della sala.

Il dubbio, il passaggio attraverso le scelte si riflettono nell’edizione 2026 della rassegna tra cinema e psicologia che torna alla sala Eliseo tra febbraio e marzo. " CinemAnimaMente " - rassegna di sei proiezioni promosse dal Dipartimento di Salute mentale dell’Asl Romagna, con la cooperativa Il Mandorlo e il cinema Eliseo - coniuga anche quest’anno la proiezione con l’intervento di psicologi e psicoanalisti che dialogano con i registi e gli attori delle pellicole proposte. Un triangolazione tra regia, operatori sanitari e pubblico che hanno decretato nel tempo il successo della rassegna. "Ambiti più vicini tra loro di quanto si possa immaginare - commenta Gianluca Farfaneti, responsabile del servizio di Psicologia e Psicopatologia di Forlì-Cesena - il cinema condensa storie che sono il riflesso di ciò che si verifica nel vissuto di tante persone". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Buio in sala tra cinema e psicologia. Sei film con ’CinemAnimamente’

Sabato 31 gennaio alle 18 il cinema-teatro Lupo di Ribera ospita l’anteprima del film “Sbandati” di Maurizio Trapani.

