Bruxelles toglie tariffe a Pechino che ringrazia con dazi sui formaggi

La Commissione europea ha deciso di eliminare i dazi sulle auto Volkswagen prodotte in Cina, una mossa che ha suscitato la reazione di Pechino, che ha risposto imponendo nuovi dazi su formaggi e latticini europei. Questa decisione arriva dopo una serie di errori e tensioni tra le due parti, che hanno portato a un aumento delle restrizioni commerciali. In particolare, il governo cinese ha incrementato i dazi sui prodotti caseari provenienti dall’Europa, colpendo così uno dei settori più importanti delle esportazioni europee.

La Commissione europea toglie i dazi su un modello di auto Volkswagen prodotto in Cina e Pechino ringrazia mettendo i dazi su latticini e formaggi europei. Con una decisione di esecuzione firmata da Ursula von der Leyen e comparsa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 9 febbraio scorso, la Commissione ha abolito i dazi del 20,7% sulle auto Cupra Tavascan prodotte nello stabilimento cinese di Anhui e importate in Ue. Il modello sarà soggetto a prezzo minimo di importazione e a quote di volumi annuali limitate. Il Suv elettrico del marchio Cupra (appartenente alla casa automobilistica spagnola Seat, a sua volta parte della galassia Volkswagen) è prodotto in Cina e come tale avrebbe dovuto pagare un dazio all'ingresso in Unione europea.