Brutta sorpresa nei depositi di Start Romagna presi di mira sette autobus | rubati i catalizzatori

I ladri hanno preso di mira i depositi di Start Romagna, sottraendo i catalizzatori da sette autobus, tra Cesena e Cesenatico. Questa azione ha lasciato l’azienda senza pezzi fondamentali per il funzionamento dei mezzi pubblici e ha causato disagi ai pendolari. I furti sono avvenuti durante la notte, quando i depositi erano meno sorvegliati.

“Al danno economico si aggiunge quello per la collettività: l’indisponibilità di mezzi, infatti, può originare interruzioni di servizio", il rammarico dell'azienda del trasporto pubblico locale Brutta sorpresa per Start Romagna: sette autobus della flotta dell'azienda di trasporto pubblico locale, distribuiti tra i depositi di Cesena e Cesenatico, nelle ultime ore sono entrati nel mirino dei ladri che hanno rubato i catalizzatori. I malviventi hanno colpito prima a Cesena, in via Spinelli, e nella notte tra giovedì e venerdì hanno preso di mira alcuni mezzi in sosta nel deposito di Villamarina (Cesenatico), sottraendo i dispositivi degli impianti di scarico.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su start romagna Via dei Poggi torna ad essere percorsa dagli autobus della linea 1 di Start Romagna Da lunedì 9 febbraio, gli autobus della linea 1 di Start Romagna torneranno a passare su via dei Poggi. Nuovi conducenti di autobus. A marzo riparte la scuola di formazione di Start Romagna A marzo riparte la scuola di formazione per nuovi conducenti di autobus di Start Romagna. Un nuovo modo di vivere la Romagna: è “A SPASS – Discover Romagna by bus”, presentato alla BIT di Milano da Visit Romagna e Start Romagna. Un nuovo collegamento tra mare ed entroterra, fino a 110 viaggi per scoprire luoghi autentici, tradizioni, ar - facebook.com facebook