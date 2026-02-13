Brutta sorpresa nei depositi di Start Romagna presi di mira sette autobus | rubati i catalizzatori

I ladri hanno attaccato i depositi di Start Romagna, rubando sette catalizzatori dagli autobus parcheggiati a Cesena e Cesenatico. Questo furto ha lasciato senza motore alcuni mezzi destinati al trasporto pubblico, creando disagi tra i cittadini che usano quotidianamente questi mezzi. I responsabili hanno agito di notte, approfittando del silenzio e dell’assenza di sorveglianza.

"Al danno economico si aggiunge quello per la collettività: l'indisponibilità di mezzi, infatti, può originare interruzioni di servizio", il rammarico dell'azienda del trasporto pubblico locale Brutta sorpresa per Start Romagna: sette autobus della flotta dell'azienda di trasporto pubblico locale, distribuiti tra i depositi di Cesena e Cesenatico, nelle ultime ore sono entrati nel mirino dei ladri che hanno rubato i catalizzatori. I malviventi hanno colpito prima a Cesena, in via Spinelli, e nella notte tra giovedì e venerdì hanno preso di mira alcuni mezzi in sosta nel deposito di Villamarina (Cesenatico), sottraendo i dispositivi degli impianti di scarico.