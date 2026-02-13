Brugherio (Monza Brianza), 13 Febbraio 2026 - Rimasto paralizzato per la caduta da una parete di arrampicata nella palestra "Big Walls Asd" di Brugherio. Per questo tragico incidente sportivo, accaduto il 6 luglio 2022 ad un 26enne originario di Taiwan, il titolare del centro sportivo Gian Battista Bissi, 69 anni, esperto esploratore, alpinista e arrampicatore, imputato di lesioni colpose gravissime in un processo al Tribunale di Monza, ha ottenuto dal giudice 1 anno di messa alla prova ai lavori socialmente utili. Secondo l'accusa il 26enne, a cui è stata riconosciuta un'invalidità del 96%, era regolarmente imbragato quando è salito lungo la parete ripida, considerata di livello intermedio facile, agganciandosi solo al primo moschettone a circa due metri di altezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brugherio, precipita durante l’arrampicata e resta paralizzato: un anno di messa alla prova per il titolare del centro sportivo

Approfondimenti su brugherio precipita

Ultime notizie su brugherio precipita

Brugherio, precipita durante l’arrampicata e resta paralizzato: un anno di messa alla prova per il titolare del centro sportivoL’incidente è avvenuto nel 2022, vittima un 26enne originario di Taiwan. Imputato di lesioni colpose gravissime il proprietario della palestra ... ilgiorno.it

Brugherio, cade durante l'arrampicata indoor e rimane paralizzato: titolare della palestra a processoLa salita in parete verticale. Il primo moschettone agganciato, il secondo e il terzo no. A cinque metri di altezza cominciano le difficoltà. Prima la richiesta di aiuto all’amica che gli faceva da ... milano.corriere.it

TRAGEDIA Muore a 54 anni per un malore mentre va al lavoro: i colleghi avviano una raccolta fondi Tony Valicenti era un operaio della Candy di Brugherio. L'iniziativa di supporto alla famiglia promossa anche dalla Fiom, di cui la vittima era un iscritto - facebook.com facebook