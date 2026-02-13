Britain’s Starmer set to call for multinational defence initiative FT says

Il premier britannico Kier Starmer ha annunciato che chiederà ai suoi alleati occidentali di avviare un'iniziativa militare multinazionale, un progetto che potrebbe rafforzare la collaborazione tra i paesi europei e gli Stati Uniti in risposta alle tensioni crescenti in Europa. La proposta, secondo il Financial Times, mira a creare un fronte comune più solido, coinvolgendo anche le Nazioni Unite come possibile mediatrice. Starmer, noto per aver indicato in passato la necessità di una maggiore cooperazione internazionale, farà questa richiesta nel corso di un intervento previsto nelle prossime settimane.

Starmer is expected to raise the idea at this weekend's Munich Security Conference, the newspaper added, citing British government officials. He is also set to call for closer cooperation in defence with allies in a speech on Saturday, as well as in private discussions with other leaders at the three-day event, it added. Britain's cabinet office did not immediately respond to a Reuters request for comment. Earlier this month, Starmer said his government would consider applying to join a second possible multi-billion-euro European Union fund for defence projects. The European Commission is considering launching a second edition of its SAFE loans scheme as Europe seeks to bolster its defences due to growing fears of Russia and doubts about U.