Brindisi | Welfare regionale 2026-2028 focus su inclusione scolastica e nuove risorse per i Comuni

Il Piano regionale per il welfare 2026-2028 si concentra su inclusione scolastica e risorse per i Comuni. A causare questa scelta, c’è la crescente richiesta di un sistema più equo che favorisca l’integrazione degli studenti con bisogni speciali. A Brindisi, le autorità locali stanno lavorando per ottenere fondi e migliorare i servizi sociali, con un occhio di riguardo alle scuole e alle famiglie. In questo contesto, si cerca di rafforzare i supporti per le giovani generazioni e garantire un futuro più inclusivo.

Brindisi al Lavoro per il Welfare: Un Piano Regionale tra Integrazione Scolastica e Ricerca di Fondi. Un confronto aperto e costruttivo si è tenuto ieri a Palazzo Granafei Nervegna, a Brindisi, dove l'assessore regionale al Welfare e allo Sport, Cristian Casilli, ha incontrato i rappresentanti dei Comuni della provincia per delineare le linee guida del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028. L'obiettivo è affrontare le crescenti sfide legate al disagio sociale e garantire servizi adeguati alle fasce più vulnerabili della popolazione, con un particolare sull'integrazione scolastica e sulla necessità di reperire nuove risorse finanziarie.