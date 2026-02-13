Brignone e Goggia amiche mai Rivalità e rispetto per crescere

Stefania Brignone e Sofia Goggia si sono scontrate in pista, ma il loro rapporto si basa sul rispetto reciproco e sulla volontà di migliorarsi. La rivalità tra le due sciatrici italiane ha portato a sfide intense, come quella che si è vista alla Coppa del Mondo, dove entrambe hanno dimostrato di essere tra le migliori al mondo. In passato, altri campioni hanno affrontato situazioni simili, come Mazzola e Rivera nel calcio, che pur essendo rivali, condividevano l’amore per la maglia azzurra.

La storia dello sport è piena di grandi duelli, di rivalità anche all'interno della stessa squadra. Partendo da Mazzola e Rivera, miti milanesi degli anni '60 e '70 e uniti dalla maglia azzurra senza per altro mai essere amici, nello sci Stefania Belmondo e Manuela Di Centa. E adesso Federica Brignone e Sofia Goggia, due campionesse dello sci che ci hanno regalato successi in serie e che sono le protagoniste anche di questa bellissima Olimpiade di Milano Cortina 2026. Giovedì sera tutta la squadra azzurra era a Casa Italia, a Cortina, per festeggiare l'oro di Federica Brignone nel super G. Un'impresa eccezionale se si pensa che dieci mesi fa molti ortopedici avevano messo in dubbio la possibilità che Federica tornasse a mettere gli sci.