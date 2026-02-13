La Pallacanestro Brescia saluta il palaLeonessa fino al 29 marzo, dopo aver subito la prima sconfitta casalinga della stagione contro Reggio Emilia, e si prepara a una lunga assenza in vista delle prossime partite in trasferta.

La Pallacanestro Brescia si prepara a un periodo importante lontano dal palaLeonessa: dopo la prima sconfitta casalinga della stagione, il ritorno tra le mura di casa è programmato per il 29 marzo, quando arriverà Reggio Emilia. La squadra affronta una finestra di impegni esterni che vede la trasferta di domani a Varese come apertura di una lunga sequenza guidata da obiettivi sia nel campionato sia in Coppa Italia. La partita di apertura del turn-over esterno si giocherà domani alle 18:15, con Brescia impegnata sul campo di Varese. Un trittico di uscite successive riunisce campionato e competizioni: dopo Varese, il calendario propone tappe significative contro Cremona e Trento, sempre in trasferta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Brescia saluta la palestra fino al 29 marzo

