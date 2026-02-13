Brescia | ‘Ndrangheta e politica 177 anni di richieste per un sistema di favori e infiltrazioni negli appalti

Brescia, la procura ha chiesto in tribunale condanne per un totale di 177 anni di reclusione nell’ambito dell’operazione “Tuono”, che ha smascherato un giro di favori e infiltrazioni della ‘ndrangheta negli appalti pubblici e nella politica locale.

Brescia, ‘Ndrangheta e politica: richieste di condanna per 177 anni nell’operazione “Tuono”. Brescia è al centro di un’indagine che ha svelato un sistema di infiltrazioni della ‘ndrangheta nel tessuto socio-politico locale. La Procura ha chiesto condanne per un totale di 177 anni per 21 imputati coinvolti nell’operazione “Tuono”, un’inchiesta che ha portato alla luce un intreccio di alleanze tra criminalità organizzata, esponenti politici e, in modo inatteso, anche figure religiose. Il procedimento, in attesa delle arringhe difensive a marzo, coinvolge il clan Tripodi, legato alla cosca Alvaro di Sinopoli, e personalità di spicco della scena bresciana.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Benevento, Prefetto e Sindaco hanno firmato un protocollo d’intesa per rafforzare i controlli su bandi e contratti pubblici.

