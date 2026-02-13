Brescia | Festival dell' Oriente

Brescia si appresta ad accogliere il Festival dell'Oriente 2026, che porta in città le tradizioni e i colori dell’Asia. La causa è l’organizzazione di questa grande manifestazione, prevista il 14-15 e il 21-22 febbraio al Brixia Forum. La fiera si svolge in un momento in cui molti cittadini cercano di scoprire culture lontane senza dover viaggiare.

Brescia si prepara a trasformarsi in una porta simbolica verso l’Asia con l’arrivo del Festival dell’Oriente 2026, in programma il 14-15 e 21-22 febbraio negli spazi del Brixia Forum. Un appuntamento atteso che, anno dopo anno, richiama migliaia di visitatori desiderosi di immergersi nelle tradizioni, nelle arti e nelle atmosfere dei Paesi orientali. Per due fine settimana consecutivi, il grande polo fieristico cittadino diventerà un crocevia di colori, profumi e suoni provenienti da Giappone, Cina, India, Thailandia, Vietnam, Corea e da molte altre realtà del continente asiatico. Non una semplice fiera, ma un vero e proprio viaggio esperienziale capace di coinvolgere tutti i sensi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

La regione si prepara a una settimana di eventi dedicati all’arte e alla musica.

Il Festival dell'Oriente torna a Rimini nei weekend di gennaio e febbraio 2026, il 31 gennaio e 1 febbraio, e il 7 e 8 febbraio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Questa sarebbe l’unica democrazia in Medio Oriente

Torna il Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo e guarda all'Oriente«Oriente & Occidente - Da Chopin ad Arvo Pärt». È il tema del 63esimo Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, che si terrà dal 27 aprile al primo ottobre 2026. La kermesse è stata ... brescia.corriere.it

A Brescia si accende l’Anno del Cavallo! Concerto di Capodanno Cinese: un dialogo musicale che unisce oriente e occidente (e la città si prepara a festeggiare!)Capodanno Cinese 2026: A Brescia la festa è assicurata! ? La co-fondatrice Liu Bin ci guida nel cuore dell'Anno del Cavallo con un concerto da solista e un dialogo musicale che fonde culture. Non per ... quibrescia.it

Domani finalmente inizia il Festival dell'Oriente di Brescia!!! Un evento imperdibile che vi farà letteralmente battere il cuore.. Brixia Forum sabato 14 - domenica 15 - sabato 21 - domenica 22 febbraio 2026 Una vera e propria esplosione di colori, musiche, spett - facebook.com facebook