Brescia | Festival dell' Oriente

Brescia si appresta ad accogliere il Festival dell'Oriente 2026, che porta in città le tradizioni e i colori dell’Asia. La causa è l’organizzazione di questa grande manifestazione, prevista il 14-15 e il 21-22 febbraio al Brixia Forum. La fiera si svolge in un momento in cui molti cittadini cercano di scoprire culture lontane senza dover viaggiare.

Brescia si prepara a trasformarsi in una porta simbolica verso l’Asia con l’arrivo del Festival dell’Oriente 2026, in programma il 14-15 e 21-22 febbraio negli spazi del Brixia Forum. Un appuntamento atteso che, anno dopo anno, richiama migliaia di visitatori desiderosi di immergersi nelle tradizioni, nelle arti e nelle atmosfere dei Paesi orientali. Per due fine settimana consecutivi, il grande polo fieristico cittadino diventerà un crocevia di colori, profumi e suoni provenienti da Giappone, Cina, India, Thailandia, Vietnam, Corea e da molte altre realtà del continente asiatico. Non una semplice fiera, ma un vero e proprio viaggio esperienziale capace di coinvolgere tutti i sensi.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

