Bremer via per 70 milioni di euro | bomba Juve

Gleison Bremer lascia la Juventus per 70 milioni di euro: la trattativa si è chiusa questa mattina con il Torino che ha deciso di cedere il difensore brasiliano, ritenendo l’offerta troppo allettante per rifiutare. Il club granata ha annunciato ufficialmente l’accordo, che prevede anche bonus legati alle prestazioni del giocatore. Bremer, che si trova già a Milano per le visite mediche, ha lasciato Torino con un sorriso e un’auto scortata da un convoglio di tifosi. La Juventus, invece, si prepara a ufficializzare la sua nuova difesa, con un investimento importante che cambia gli equilibri in Serie A

Colpo di scena per quel che concerne il futuro di Gleison Bremer: ecco le ultimissime sul forte centrale della Juventus. Non è ancora l’insuperabile difensore apprezzato fino a qualche anno fa, ma Gleison Bremer sembra essersi messo definitivamente alle spalle i problemi relativi alla rottura del legamento crociato e le sue condizioni fisiche crescono di partita in partita. Lo sa bene Luciano Spalletti, lo sa soprattutto la Juventus che non sembra assolutamente intenzionata a privarsene in futuro. Bremer (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il centrale brasiliano, però, potrebbe dire addio per una proposta indecente: lo riferisce ‘Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bremer via per 70 milioni di euro: bomba Juve Approfondimenti su bremer milioni Bomba Milan, Leao via per 80 milioni di euro: la destinazione Il Milan potrebbe perdere Rafael Leao. Napoli-Qarabag in Champions League, una partita da 70 milioni di euro Ultime notizie su bremer milioni Argomenti discussi: Atalanta-Juventus 3-0, risultato finale della partita di Coppa Italia: gol di Scamacca, Sulemana e Pasalic, gli highlights; PAGELLE e TABELLINO Atalanta-Juventus 3-0: serataccia Bremer, Ederson è ovunque; CRONACA Juventus-Lazio 2-2: Kalulu beffa allo scadere, la Lazio sfiora l’impresa; DIRETTA - Juve - Lazio 1-2, Taylor a un passo dal gol. IL CORRIERE DELLO SPORT SCRIVE: “INTER-BATTE-JUVE: 60 PUNTI E 72 MILIONI DI SALDO POSITIVO, IL DIVARIO È SCHIACCIANTE. SECONDO IL CORRIERE DELLO SPORT, oggi solo Bremer, Yildiz e Thuram junior della Juventus potrebbero, sulla - facebook.com facebook Bremer Dovesse partire per 50 milioni penso ci siano tutti i presupposti per trovare un sostituto di valore, in una squadra che comunque ha già Kelly, Kalulu e Gatti. x.com