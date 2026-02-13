Gleison Bremer ha descritto Luciano Spalletti come un “filosofo”, sottolineando come il tecnico dell’Inter parli spesso anche di questioni mentali, non solo di tattica. Durante la presentazione del derby d’Italia di domani alle 20:45, il difensore della Juventus ha spiegato che il suo allenatore cerca di trasmettere ai giocatori una mentalità forte e concentrata, elementi fondamentali per affrontare le sfide più dure. Bremer ha anche aggiunto che questa attenzione agli aspetti psicologici fa parte della strategia per raggiungere gli obiettivi stagionali della Juventus.

Gleison Bremer, intervenuto a Dazn per presentare il derby d’Italia (domani alle 20:45), ha così parlato di Luciano Spalletti e degli obiettivi della Juve. Le parole di Bremer. Lei ha detto che Spalletti è uno dei migliori allenatori che ha avuto negli ultimi anni. Gli ha detto qualcosa dopo l’intervista? “No, però l’ho visto durante l’intervista e ha spiegato che non ama chi parla troppo di lui. Conosciamo le sue qualità, siamo solo all’inizio del percorso, c’è ancora tanto da fare. Bisogna restare con i piedi per terra e continuare a lavorare.” Che cosa lo distingue dagli altri? “È navigato. Ha già affrontato numerose situazioni, è un po’ come un filosofo e parla anche di cose a livello mentale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bremer: “Spalletti è come un filosofo, parla anche di cose a livello mentale”

Approfondimenti su bremer spalletti

Argomenti discussi: Tutto falsato, finito spampanati, Spalletti e i difetti Juve. Bremer: Così troppo, chiediamo scusa; Bremer: A Spalletti non piacciono troppo i complimenti, ma è un grande allenatore Serie A Enilive; Spalletti: Ci sono momenti in cui la partita scorre per le statistiche e momenti in cui diventa vera e vanno fatte delle scelte Atalanta-Juve 3-0 in Coppa Italia: bisogna prendere decisioni lucide, veloci, noi le abbiamo prese tutte sbagliate. Il rigore? Per me c'è,; Spalletti individua il difetto della Juve: Non riconosciamo i momenti determinanti delle partite.

Bremer: Inter-Juventus da vincere, Spalletti è un po' un filosofo. Scudetto? Ormai è andatoGleison Bremer, difensore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista DAZN, parlando del Derby d'Italia: Sappiamo della forza dell'Inter,. tuttomercatoweb.com

Juventus, Bremer: Spalletti un filosofo, con l'Inter...Intervenuto ai microfoni di Dazn alla vigilia di Inter-Juventus, il difensore bianconero Gleison Bremer ha parlato dell'imminente derby d'Italia e del suo momento in bianconero. fantacalcio.it

Ecco l'intervista del difensore #brasiliano: https://www.ilnapolista.it/2026/02/bremer-spalletti-e-come-un-filosofo-parla-anche-di-cose-a-livello-mentale/ - facebook.com facebook

GdS - Akanji vs Bremer: sfida a distanza tra i perni di Chivu e Spalletti x.com