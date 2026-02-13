Break Pro | Info & Card finale Episode #9 | Dirty Dancing

Il 14 febbraio, a causa dell’affluenza record, le Info e la Card finale di “Episode #9: Dirty Dancing” sono state annunciate con largo anticipo. La serata si terrà all’Hacienda di Roma, in via dei Cluniancensi 68, a partire dalle 16.

Le Info e la Card finale di " Episode #9: Dirty Dancing ", in programma Sabato 14 Febbraio all' Hacienda a Roma: Break Pro "Episode #9: Dirty Dancing" Sabato 14 Febbraio – Roma Hacienda – Via dei Cluniancensi 68 Inizio Ore 16.30 – Biglietti Online QUI Break Pro Undisputed Championship Adriano (c) Vs Luke Jacobs. Break Pro Tag Team Championship Skid Row Devils (Davide Adami & Luke Astaroth) (c) Vs Leon Chiro & Marcus Valentine. wXw Unified World Championship Elijah Blum (c) Vs Karim Brigante. Non Titl e Match Gianluca Vitale Vs Max Peach. LJ Cleary Vs Ivan Sanzio. Camilla Vs Eden. Deimos Vs Christian Gladio.