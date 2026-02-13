Un branco di lupi, composto da almeno dieci esemplari, si aggira ormai da giorni nella chiusa pineta monumentale di Fregene, a pochi chilometri dal centro abitato. La presenza di questi animali, attratti probabilmente dalla scarsità di cibo e dalla crescente urbanizzazione nelle zone periferiche, desta preoccupazione tra residenti e autorità locali. Questa mattina, alcuni testimoni hanno riferito di aver visto i lupi attraversare le strade vicine alla pineta, avvicinandosi alle case e alimentando il timore di possibili incontri rischiosi.

Chiusa la pineta monumentale di Fregene dove si aggira, ormai da diversi giorni, un branco composto da sei lupi e già noto ai cittadini La decisione è stata presa dal sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. La Legione carabinieri Lazio della stazione di Fregene, infatti, ha scritto proprio all’amministrazione comunale per comunicare che, il 6 febbraio, un branco di sei lupi era stato avvistato, intorno alle ore 19:00, aggirarsi all’interno della pineta. Nell’ordinanza firmata da Baccini si spiega come il lupo frequenti “sempre più l’ambiente antropizzato e, nello specifico, anche il territorio comunale, come testimoniato da recenti accadimenti”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Branco di lupi, chiusa pineta monumentale di Fregene

Approfondimenti su branco lupi

Questa mattina a Fregene è stato avvistato un branco di lupi all’interno della Pineta Monumentale.

La Pineta Monumentale di Fregene è stata chiusa al pubblico da oggi, 12 febbraio, e resterà chiusa fino a nuovo ordine.

Ultime notizie su branco lupi

Argomenti discussi: Avvistato un branco di sei lupi: chiusa la pineta monumentale; Lupi avvistati a Fregene, chiusa la Pineta Monumentale: ordinanza del Comune di Fiumicino; Branco di sei lupi avvistato a Fregene, scatta l'allarme: chiusa la Pineta Monumentale; Fregene, da oggi chiusa al pubblico la Pineta Monumentale per avvistamento di un branco di lupi.

Avvistato branco di lupi a Fregene, chiusa Pineta Monumentale(Adnkronos) - Un branco di lupi è stato avvistato oggi a Fregene, all'interno della Pineta Monumentale. A seguito della segnalazione, il Comune di Fiumicino, ha disposto, con apposita Ordinanza Sindac ... msn.com

Fiumicino, avvistato un branco di sei lupi: la pineta monumentale di Fregene chiusa per precauzioneUn branco di sei lupi è stato visto aggirarsi nell'area della Pineta monumentale di Fregene. In seguito all'avvistamento, è stata chiusa al pubblico l'intera area a partire dal 12 febbraio e fino al ... roma.corriere.it

Attenti al lupo! Le recenti notizie di cronaca sugli avvistamenti a Fregene, dove è stato segnalato un branco di sei lupi, ci ricordano quanto la questione del lupo italiano sia importante e prioritaria. La chiusura precauzionale di un’area, come avvenuto a Fregen x.com

Avvistato branco di lupi a Fregene, chiusa Pineta Monumentale (Adnkronos) - Un branco di lupi è stato avvistato oggi a Fregene, all'interno della Pineta Monumentale. A seguito della segnalazione, il Comune di Fiumicino, ha disposto, con apposita Ordinanza - facebook.com facebook