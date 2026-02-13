Bovo Marina ciclone di S Valentino | costa colpita danni a lidi e rischio erosione Regione in allerta

Bovo Marina è stata colpita da un ciclone nel giorno di San Valentino. La forte bufera ha devastato i lidi, causando danni ingenti alle strutture e mettendo a rischio l’erosione della spiaggia. Le onde alte e il vento impetuoso hanno scoperchiato alcuni stabilimenti, lasciando dietro di sé detriti e danni materiali. La Regione è in allerta, pronta a intervenire per contenere i danni e tutelare il territorio. La popolazione chiede interventi immediati per fermare l’avanzata dell’erosione e riparare i danni causati dalla furia della natura.

Bovo Marina, il ciclone di San Valentino travolge la costa: danni agli stabilimenti e appello alla Regione. Bovo Marina, nel comune di Montallegro (Agrigento), è stata duramente colpita da un violento ciclone che si è abbattuto sulla costa nel giorno di San Valentino. Mareggiate intense e venti di burrasca hanno causato ingenti danni agli stabilimenti balneari e accelerato il processo di erosione costiera, mettendo a rischio un tratto di litorale particolarmente vulnerabile. Il sindaco Giovanni Cirillo ha lanciato un appello urgente alla Regione Siciliana per interventi di salvaguardia. La furia del mare e i danni agli stabilimenti.

Approfondimenti su bovo marina

Il ciclone di San Valentino ha colpito duramente la costa di Bovo Marina, nel territorio di Montallegro, provocando danni ingenti e facendo scattare l’allarme erosione costiera.

Le recenti mareggiate causate dal passaggio del ciclone Harry hanno intensificato l’erosione delle spiagge di Eraclea e Bovo Marina.

Ultime notizie su bovo marina

Argomenti discussi: Ciclone di San Valentino, ad Eraclea Minoa si lavora senza sosta per salvare spiaggia e stabilimento; Caos al pronto soccorso, trentenne danneggia macchinari e aggredisce il personale; Palo della luce su auto, alberi pericolanti e massi sulle strade: i danni del ciclone; Appicca incendio a due passi da veicoli e bagnanti: condanna definitiva per un 58enne.

