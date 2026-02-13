Botte e vetrine danneggiate in piazza Garibaldi | denunciato l' aggressore

Intorno alle 22 di ieri sera, un uomo ha colpito il gestore di un bar in via Raffineria, rompendo alcune vetrine in piazza Garibaldi. La lite è scoppiata in strada, attirando l’attenzione dei passanti e lasciando danni evidenti alle vetrine di un negozio nelle vicinanze. La polizia ha identificato e denunciato l’aggressore, accusato di aver causato lesioni e di aver danneggiato proprietà pubbliche e private durante l’alterco.

L'uomo che intorno alle 22 di ieri sera, 12 febbraio, ha aggredito il gestore di un bar di via Raffineria è stato denunciato per lesioni personali, resistenza e danneggiamento. Il gestore aveva chiamato il 112 dopo che l'uomo, originario del Marocco e habitué della zona, aveva cominciato ad alterarsi. Per vendicarsi della segnalazione alle forze dell'ordine quest'ultimo ha cominciato a rompere le vetrine del locale, danneggiandole con un oggetto di metallo – forse una spranga. Nella foga sono partiti anche spintoni e manate, culminati con una lieve ferita sotto l'occhio del barista.🔗 Leggi su Triesteprima.it

A piazza Garibaldi, questa sera intorno alle 22, è scoppiata una lite in un bar che ha portato a danni alle vetrine.

Trieste, bar preso di mira: aggressione al gestore e vetrine distrutte, caccia all’aggressore in fuga.

Botte e vetrine danneggiate in piazza Garibaldi: denunciato l'aggressoreÈ stato deferito in stato di libertà per lesioni personali, resistenza e danneggiamento. Ha cominciato a danneggiare i vetri esterni di un locale per vendicarsi del barista, che aveva chiamato i carab ...

