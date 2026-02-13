borsa bowling 10 modelli a bauletto per il 2026

La Borsa bowling, un modello iconico che ha attraversato decenni di moda, torna alla ribalta con dieci nuovi modelli a bauletto pensati per il 2026. La rinascita di questo stile, che ha conquistato le passerelle dagli anni Cinquanta, deriva dalla voglia di rivisitare un classico in chiave moderna, combinando materiali vintage con dettagli innovativi. Questa collezione, infatti, si distingue per l'uso di pelle lucida e tonalità audaci, elementi che la differenziano dalle versioni precedenti.

Con il passare degli anni la borsa bowling si è gradualmente trasformata nell'it-piece che conosciamo oggi. Merito soprattutto delle graindi maison, tra cui Prada, che all'inizio degli anni Duemila hanno deciso di consacrarla a must-have da passerella, rendendola sempre più simile ai modelli attuali. Meno sportivo ma ancora funzionale, nel 2026 il bauletto si adatta alle esigenze delle trendsetter moderne: i pellami si fanno più morbidi, le dimensioni si riducono e il glamour aumenta, in perfetto equilibrio tra heritage e novità. Le bowling bag di stagione si distinguono per una costruzione raffinata e una versatilità pensata per accompagnare la quotidianità urbana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

