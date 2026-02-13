Borghi Maremma dimenticata Soldi solo a Massa Marittima | Quasi seicentomila euro

Borghi nella Maremma dimenticata, come quelli della zona, ricevono pochi fondi rispetto a Massa Marittima, che ha ottenuto quasi seicentomila euro per i suoi progetti di riqualificazione.

GROSSETO La rigenerazione urbana è di vitale importanza per rivitalizzazione dei piccoli centri e, dunque, per le politiche di valorizzazione della Toscana Diffusa. Per questo la Regione Toscana ha scelto di sostenere le specifiche necessità dei Comuni meno densamente abitati o più lontani dalle grandi conurbazioni attraverso un bando mirato, al quale sono state destinate ad oggi risorse per 13,7 milioni di euro, che hanno permesso di finanziare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 ben 28 progetti presentati da altrettanti Comuni (15 realtà a ottobre 2025 con una prima tranche da 7,9 milioni di euro; altri 13 progetti lo scorso 9 febbraio con un rifinanziamento del bando da 5,8 milioni). 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Massa Marittima si è conclusa con successo la prima edizione di ’Terre d’Evo’, un evento di tre giorni dedicato alla cultura dell’olio extravergine d’oliva, alle produzioni locali e alla valorizzazione del territorio, coinvolgendo appassionati e operatori del settore in un percorso tra tradizione e innovazione.

Un incidente durante un'uscita di caccia si è concluso tragicamente a Massa Marittima, dove un uomo di 82 anni ha perso la vita nei boschi.

