Bordighera indagato anche il nuovo compagno della mamma della piccola trovata morta a due anni

La procura di Imperia ha iscritto nel registro degli indagati anche il nuovo compagno di Manuela Aiello, la donna di Bordighera coinvolta nell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, trovata senza vita a soli due anni. La decisione arriva dopo aver riscontrato, durante le verifiche, elementi che collegano l’uomo alle circostanze sospette del decesso, avvalorando le ipotesi di possibile coinvolgimento.

La procura di Imperia ha indagato anche il compagno di Manuela Aiello, la donna di Bordighera accusata di avere ucciso la figlia di 2 anni, Beatrice. La notizia emerge dalla procura di Imperia. L’uomo sarebbe accusato di omicidio preterintenzionale, lo stesso reato per cui è indagata anche la donna, che si trova in carcere da lunedì sera. Ieri, durante l’interrogatorio di convalida Aiello ha negato ogni accusa, raccontando che la sera prima della piccola aveva portato Beatrice e le due sorelline a casa del compagno, e lì avevano dormito. Il gip Massimiliano Botti, pur non convalidando l’arresto della donna ha disposto il carcere per il rischio di inquinamento delle prove.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su bordighera indagato

A Bordighera, il compagno della madre della bambina di 2 anni morta ieri, è stato iscritto nel registro degli indagati dopo che i carabinieri hanno trovato segni di percosse sul suo corpo, motivo per cui ora si approfondiscono anche le sue responsabilità nell’accaduto.

Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera, è morta per cause ancora da chiarire, e ora anche il compagno della madre è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

Ultime notizie su bordighera indagato

