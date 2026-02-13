Boom di feste sfilate e spettacoli | Carnevale in Bergamasca

A Bergamasca, il Carnevale esplode con un’ondata di feste, sfilate e spettacoli, tutte organizzate in modo capillare e con temi diversi, attirando decine di migliaia di persone nel centro e nelle frazioni.

Tantissime sfilate, feste e spettacoli: sono numerose le iniziative organizzate in Bergamasca per festeggiare il Carnevale. In molte località di Bergamo e provincia vengono proposte occasioni di ritrovo, divertimento e aggregazione in costume, fra carri e maschere. Ecco la panoramica degli appuntamenti a tema nel week-end da venerdì 13 a domenica 15 febbraio. BERGAMO Sono numerose le iniziative organizzate per il Carnevale a Bergamo. Fra gli appuntamenti in programma nel fine-settimana da venerdì 13 a domenica 15 febbraio spiccano tante proposte epr ogni età. I Giochi Carnevalimpici sono il momento clou del calendario: una grande festa di strada, domenica 15 febbraio, tra Piazza Dante e Palazzo della Libertà, voluta dall’Amministrazione comunale, con l’organizzazione della rete Family Friendly.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Le prime feste e sfilate di Carnevale sono in programma nel fine settimana in Bergamasca.

La Montagnola si riempie di maschere e allegria.

