Bonus ai neoiscritti ma ora è tardi
Il dirigente scolastico dell’istituto Filelfo di Tolentino, Marco Ricci, ha annunciato che il bonus di 200 euro destinato ai neoiscritti per l’anno scolastico 2026-27 è ormai fuori tempo massimo, lasciando molti studenti e famiglie deluse.
Ha acceso il dibattito il bonus di 200 euro, messo a disposizione per gli studenti che si iscriveranno alle classi prime dell'istituto superiore Filelfo di Tolentino per l'anno scolastico 2026-27. L'amministrazione comunale ha deliberato questo intervento straordinario per i nuovi iscritti ai licei classico, scientifico, scientifico opzione scienze applicate, coreutico e musicale e all' istituto tecnico economico. La somma potrà essere utilizzata all'acquisto di libri di testo, materiale didattico e trasporti. "Un segnale forte in questa fase di emergenza post-sisma " ha spiegato la scuola. Ma Lega e Forza Italia, rappresentati rispettivamente dal segretario Giovanni Gabrielli e dal coordinatore Roberto Scorcella, esprimono forte perplessità per tempi e modalità dell'operazione.
“Figura di…”. Olimpiadi, spunta il vice di Trump ed è imbarazzo totale: la Rai corre ai ripari ma è tardi
Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, allo stadio San Siro, si sono verificati alcuni imbarazzi.
Maturità 2026: ecco cosa cambia, dalle commissioni d’esame ai punti bonus (e cosa succede ora se rifiuti la prova orale)
La Maturità 2026 introduce importanti novità, tra cui modifiche alle commissioni d’esame, nuovi criteri di valutazione e punti bonus.