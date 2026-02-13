Il dirigente scolastico dell’istituto Filelfo di Tolentino, Marco Ricci, ha annunciato che il bonus di 200 euro destinato ai neoiscritti per l’anno scolastico 2026-27 è ormai fuori tempo massimo, lasciando molti studenti e famiglie deluse.

Ha acceso il dibattito il bonus di 200 euro, messo a disposizione per gli studenti che si iscriveranno alle classi prime dell’istituto superiore Filelfo di Tolentino per l’anno scolastico 2026-27. L’amministrazione comunale ha deliberato questo intervento straordinario per i nuovi iscritti ai licei classico, scientifico, scientifico opzione scienze applicate, coreutico e musicale e all’ istituto tecnico economico. La somma potrà essere utilizzata all’acquisto di libri di testo, materiale didattico e trasporti. "Un segnale forte in questa fase di emergenza post-sisma " ha spiegato la scuola. Ma Lega e Forza Italia, rappresentati rispettivamente dal segretario Giovanni Gabrielli e dal coordinatore Roberto Scorcella, esprimono forte perplessità per tempi e modalità dell’operazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Bonus ai neoiscritti, ma ora è tardi"

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, allo stadio San Siro, si sono verificati alcuni imbarazzi.

La Maturità 2026 introduce importanti novità, tra cui modifiche alle commissioni d’esame, nuovi criteri di valutazione e punti bonus.