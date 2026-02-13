Bonifica Bagnoli le aziende dovranno impiegare cittadini del quartiere

Nella riunione alla Prefettura di Napoli, le aziende coinvolte nella bonifica di Bagnoli hanno deciso di assumere cittadini del quartiere per i lavori in corso. Questa scelta mira a favorire l’occupazione locale e a coinvolgere direttamente la comunità nelle operazioni di bonifica. Per ora, si tratta di un accordo scritto, ma si spera che presto diventi una realtà concreta sul campo.

Per ora è solo una dichiarazione di intenti. Si spera che possa diventare presto realtà. Nella Prefettura di Napoli è stato firmato un protocollo col il quale le imprese impegnate nella bonifica di Bagnoli selezioneranno le figure necessarie ai lavori tra un elenco di cittadini del quartiere indicati come ‘soggetti svantaggiati’. Al momento, però, non è dato sapere di quante unità parliamo perché, appunto, quella firmata è solo una dichiarazione di intenti. A siglare l'accordo, il sindaco di Napoli e commissario alla bonifica Gaetano Manfredi e il rappresentante del raggruppamento temporaneo delle imprese (RTI) Greenthesisi, davanti agli occhi del prefetto di Napoli Michele Di Bari.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Bagnoli, più lavoro grazie alla bonifica: Opportunità unica; Sabato di protesta a Bagnoli: verità sulla bonifica per l'America's Cup, annunciata battaglia legale - Saily; Vasta operazione anticamorra dei carabinieri di Caserta e della Dda di Napoli; La maggioranza dei consiglieri si dimette: cade l'amministrazione comunale.

Bonifica Bagnoli, le aziende dovranno impiegare cittadini del quartiereAttivata la clausola sociale: le imprese si impegneranno a cercare i profili in un elenco profilato dalle istituzioni ... napolitoday.it

Sforamenti Pm10 a Bagnoli, Manfredi: Non mi preoccupano, a Garibaldi si sta peggioIl commento dei sindaco di Napoli e commissario di Governo per la bonifica dopo la pubblicazione dei dati dell'Arpac sull'inquinamento dell'aria ... napolitoday.it

Nuovo blocco stradale nella notte di Bagnoli. Gli attivisti hanno rallentato i camion diretti ai cantieri per la bonifica. I motivi della protesta https://www.napolitoday.it/cronaca/blocco-stradale-bagnoli-americas-cup-13-febbraio.html - facebook.com facebook