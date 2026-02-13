Bombola di gas difettosa e lo scoppio | ferito ultra 80enne

Giovanni Ricci, 82 anni, è rimasto ferito questa mattina nello scoppio di una bombola di gas difettosa nel suo appartamento al primo piano di via Volturno, angolo con via Alcide De Gasperi a Curti. La causa dell’esplosione sembra essere un malfunzionamento della bombola, che l’anziano aveva appena acceso per cucinare. Un dettaglio che rende ancora più grave l’incidente: la bombola aveva già mostrato segni di usura nelle settimane precedenti.

Lo scoppio in via Volturno ad angolo con via Alcide De Gasperi. Scaraventate in strade porte e finestre Si è verificato uno scoppio di una bombola malfunzionante in un appartamento al primo piano di via Volturno ad angolo con via Alcide De Gasperi a Curti. Nella deflagrazione, è rimasto ferito l'anziano occupante, un ultraottantenne. Sono volate in strada porte e finestre. E' stato un vicino di casa a salvare l'uomo, svegliato dal violento scoppio, portandolo giù in strada e chiamando i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta che hanno messo in sicurezza la bombola e l'area.🔗 Leggi su Casertanews.it

