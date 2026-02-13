Bologna via al Centro Rimpatri | Piantedosi conferma l’istituzione e avvia la ricerca della sede operativa

Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ha annunciato a Bologna l’apertura di un nuovo Centro Rimpatri, confermando che le autorità stanno cercando la sede operativa più adatta.

Bologna, Piantedosi annuncia un nuovo Centro Rimpatri: al via la ricerca della sede. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha assicurato al governatore dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale, l’istituzione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) a Bologna. L’annuncio, contenuto in una risposta a una precedente richiesta congiunta di De Pascale e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, mira a rafforzare la sicurezza nella regione e a dotare l’Italia di un sistema più efficace per la gestione dei flussi migratori e dei rimpatri. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione nazionale sulla sicurezza urbana e sull’integrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 20 gennaio, Israele ha iniziato la demolizione della sede dell’UNRWA a Gerusalemme Est.

A fine anno, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi presenta un bilancio delle politiche di sicurezza in Italia.

