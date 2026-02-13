Bologna in crisi di risultati | le statistiche che preoccupano

Il Bologna sta vivendo un momento difficile a causa di una serie di risultati deludenti che preoccupano i tifosi. Le prestazioni della squadra sono diventate instabili e spesso mancano di continuità. Le ultime partite hanno mostrato chiaramente che la squadra fatica a trovare la concentrazione giusta, mentre i punteggi negativi si accumulano. Un dato concreto: nelle ultime cinque gare, il Bologna ha ottenuto solo una vittoria.

Il Bologna affronta una fase di grande incertezza, caratterizzata da prestazioni intermittenti ma soprattutto da segnali concreti di difficoltà che emergono nei principali parametri stagionali. La recente eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio ha acuito una crisi già evidente, richiedendo una risposta rapida e mirata da parte del gruppo guidato da Vincenzo Italiano. Il rendimento della squadra ha segnato una forte involuzione: nel 2026 sono arrivate sei sconfitte in Serie A, e i punti raccolti nelle ultime dodici partite restano a sei, una statistica che proietta numeri preoccupanti sull’intera stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

