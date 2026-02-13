Bologna fuga monossido | 32 sfollati attendono verifiche alla caldaia rientro a casa incerto dopo il 18 febbraio

Bologna, 20 febbraio – trenta due persone sono ancora fuori casa dopo che una fuga di monossido di carbonio ha costretto all’evacuazione di un intero palazzo in via Belle Arti. Le verifiche sulla caldaia, che si sono rivelate non ancora concluse, rendono incerto il rientro dei residenti, tra cui molte famiglie con bambini piccoli. I tecnici stanno controllando le apparecchiature, ma finora nessuno ha potuto tornare a prendere le proprie cose.

Bologna, allarme monossido: 32 sfollati e un rientro a casa incerto. Una fuga di monossido ha costretto all'evacuazione di 32 residenti da un palazzo in via Belle Arti a Bologna. L'allarme, scattato mercoledì scorso, ha rivelato una situazione di potenziale pericolo che potrebbe protrarsi per almeno due settimane, lasciando le famiglie senza una dimora sicura e generando preoccupazione per la mancanza di un supporto istituzionale immediato. L'emergenza e l'evacuazione. L'emergenza è iniziata quando la rilevazione di perdite di monossido nell'edificio, situato in una zona universitaria della città, ha reso necessaria l'evacuazione di 16 unità abitative, tra cui un bed and breakfast.