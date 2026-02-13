Jeremie Boga ha annunciato di essersi preso la Juventus, spiegando che il suo dribbling è il suo istinto e che con Spalletti punta a grandi obiettivi.

Il nuovo capitolo bianconero di Jeremie Boga si apre sotto il segno dell’ambizione e di un legame profondo con il passato. L’esterno ivoriano, approdato alla Juventus durante la sessione invernale per rinforzare la batteria di ali a disposizione di Luciano Spalletti, ha rotto il silenzio ai canali ufficiali della Lega Serie A, tracciando un bilancio dei suoi primi passi all’Allianz Stadium. Tra l’emozione del debutto, bagnato da un assist decisivo, e la ferma volontà di ritagliarsi un ruolo da protagonista, Boga ha sottolineato come la chiamata della Vecchia Signora sia giunta nel momento zenit della sua maturità calcistica. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Boga si prende la Juventus: «Il dribbling è il mio istinto, con Spalletti puntiamo in alto»

Kalulu, intervistato da Dazn, ha parlato della collaborazione con Spalletti, sottolineando come il tecnico abbia rafforzato la fiducia della squadra.

Fabio Cannavaro esprime grande ammirazione per Luciano Spalletti, definendolo il suo allenatore preferito.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Pagelle Juve: Bremer sbilenco, Thuram invisibile, guizzo Boga, Conceicao unico; Boga subito decisivo in Juventus-Lazio, assist per il 2-2 al debutto in campionato: come può utilizzarlo Spalletti; Boga sorprende la Juventus: Spalletti gli dà una chance nel Derby d'Italia?; Da Boga già segnali incoraggianti: può essere un'arma per la Juventus.

Boga alla Juve, blitz chiuso: il colpo che riporta in Italia un’ala sparita da due mesiBoga alla Juventus è ufficiale: domenica 1 febbraio 2026 l’esterno arriva in prestito dal Nizza fino al 30 giugno 2026 ... it.blastingnews.com

Juventus, preso Boga, sarà il vice-Yildiz: chi è e come potrebbe giocare con SpallettiJeremie Boga torna in Italia: dopo Sassuolo e Atalanta, lo prende la Juventus come vice-Yildiz. Il giocatore arriva a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto e un ruolo piuttosto ch ... sport.virgilio.it

Il mercato negativo della #Juventus voto 5 Tanti attaccanti cercati per non prendere nessuno Boga e Holm buone operazioni ma di contorno! - facebook.com facebook

Per prendere Boga con riscatto a 5 milioni, dovevi arrivare all’ultimo giorno di mercato x.com