Jeremie Boga ha dichiarato di sentirsi orgoglioso e benedetto di vestire la maglia della Juventus, dopo aver ritrovato la squadra e il suo ruolo sotto la guida di Spalletti, mentre il ritorno di Locatelli rappresenta un tassello importante nel suo percorso di integrazione.

Nell’approccio di Jeremie Boga con la Juventus emergono segnali concreti di crescita, integrazione e determinazione. Le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali della Lega Serie A delineano una fase di consolidamento, supportata da una motivazione profonda e da una chiara volontà di contribuire in modo tangibile alle dinamiche della squadra. Il debutto casalingo è stato vissuto con un’intensità notevole. Nonostante le difficoltà iniziali della formazione, il pareggio è arrivato grazie a una mossa decisiva che Boga ha costruito fornendo un assist importante. L’atmosfera dello stadio ha trasmesso un’immensa energia al giocatore, che ha percepito la maglia juventina come una fonte di grande orgoglio professionale e un’occasione preziosa per dimostrare il proprio valore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Boga: «Orgoglio e benedizione vestire la maglia della Juventus. Le parole di Spalletti e il ritorno di Locatelli»

Jeremie Boga, nuovo attaccante della Juventus, ha dichiarato ai canali ufficiali della Lega Serie A di sentirsi già parte del cuore bianconero, spiegando che Spalletti gli ha chiesto di portare energia e determinazione in campo, mentre ha ammesso di aver rivisto con piacere alcune immagini di Locatelli, suo compagno di squadra.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Jeremie Boga: 'Che orgoglio essere alla Juventus, una benedizione'; Calciomercato Roma | c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero In caso di fumata nera ecco dove potrebbe trasferirsi.

Juventus, Jeremie Boga ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A. Queste le dichiarazioni del nuovo attaccante bianconeroJuventus, Jeremie Boga ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A. Queste le dichiarazioni del nuovo attaccante bianconero Jeremie Boga, neo esterno della Juventus, ha parlato ai canali della L ... calcionews24.com

Jeremie Boga: 'Che orgoglio essere alla Juventus, una benedizione'Le parole di Jeremie Boga ai canali della Lega Serie A. Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI ilBiancoNero.com: clicca qui DEBUTTO Il mio debutto all’Allianz Stadium è ... msn.com

Boga e Holm si presentano ai nuovi tifosi della Juventus L'ex Atalanta e Sassuolo è orgoglioso di indossare questa maglia ricca di storia e valori Lo svedese, invece, mostra sui suoi canali social persino una vecchia foto con la maglia...della Juve! # x.com

Boga e Holm si presentano ai nuovi tifosi della Juventus L'ex Atalanta e Sassuolo è orgoglioso di indossare questa maglia ricca di storia e valori Lo svedese, invece, mostra sui suoi canali social persino una vecchia foto con la maglia...della Juve! # - facebook.com facebook