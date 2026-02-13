Boga Juventus Locatelli non ha dubbi | le parole del capitano sull’ivoriano sono chiare

Manuel Locatelli ha commentato con entusiasmo l’arrivo di Boga alla Juventus, sottolineando che il trasferimento deriva dalla voglia del club di rafforzare l’attacco. Durante la conferenza stampa, il centrocampista ha detto che il giocatore ivoriano porta velocità e fantasia, caratteristiche che possono fare la differenza in partita. La società ha deciso di puntare su Boga per aumentare le opzioni offensive, e il giocatore si sta già allenando con entusiasmo in vista dell’inizio del campionato.

Boga Juventus, Locatelli in conferenza stampa esalta l'ivoriano confermando la forza di un calciatore con qualità importanti. Le sue parole. Le prime prestazioni di Boga in bianconero sono positive. L'ex Sassuolo sta dimostrando tutto il suo valore tanto che si parla di una possibilità da titolare nel giro di qualche settimana. Una chance che, stando a quanto fatto vedere in campo, l'ivoriano meriterebbe. E la conferma arriva anche da Locatelli, che nella conferenza stampa di vigilia di Inter Juve si è soffermato sul proprio compagno di squadra.