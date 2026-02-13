Blocco mercato per l' Athletic Bilbao | la FIFA sanziona il club minimizza sul caso Padilla

Nel panorama calcistico internazionale emerge una situazione che riguarda l’Athletic Bilbao e le regole di tesseramento, con ripercussioni sulle prossime partite. La FIFA ha imposto un blocco mercato al club basco, motivando la sanzione con presunte irregolarità nel caso Padilla, un giovane calciatore coinvolto in una disputa contrattuale. Nonostante la decisione ufficiale, il presidente dell’Athletic, Jaime Uribe, ha dichiarato che la società è tranquilla e che continuerà a rispettare le norme, minimizzando l’impatto della sentenza. La questione, comunque, resta calda e potrebbe influenzare le strategie di mercato dei bianc

Nel panorama calcistico internazionale emerge una situazione che riguarda l'athletic bilbao e le regole di tesseramento, con ripercussioni sulle prossime finestre di mercato. La società basca è stata inserita nella FIFA Registration Bans, lo strumento digitale che segnala i club sottoposti a divieti temporanei di tesseramento. La misura fissata dalla FIFA si estenderà per tre finestre: estate 2026, inverno 2027 ed estate 2027, e il contesto ufficiale descrive motivazioni legate a controversie finanziarie o inadempienze regolamentari. La disposizione ha carattere sospensivo e resta valida finché la gestione della società non regolarizza la propria posizione.