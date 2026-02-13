Blocco dei crediti alla cultura qualcosa si muove contro lo Stato esattore

Il blocco dei crediti alla cultura ha causato preoccupazione tra artisti e istituzioni, ma qualcosa si sta muovendo per cambiare la situazione. Martedì 10 febbraio 2026, ho espresso soddisfazione per un passo avanti importante, segnato dall’approvazione di un atto al Senato. La decisione riguarda un problema che da mesi blocca i finanziamenti destinati a musei, teatri e associazioni culturali, con conseguenze concrete come il rinvio di progetti e la perdita di posti di lavoro. Ora, si spera che questa iniziativa possa portare a una ripresa reale del settore, spesso penalizzato dagli ostacoli burocratici e dai ritardi dello

Sembra in via di soluzione uno dei problemi che attanagliano il settore culturale italiano: nella giornata di martedì 10 febbraio 2026 ho manifestato il mio apprezzamento per la risoluzione ( Atto Senato n. 7-00035 ) depositata dal Movimento 5 Stelle in Senato (Commissione Finanze), primo firmatario Mario Turco (che è anche Vice Presidente del M5s), che impegna il ministro dell'Economia e Finanze e il ministro della Cultura a superare il perdurante blocco dei pagamenti nei confronti delle imprese del settore dello spettacolo e del cinema-audiovisivo. La proposta di risoluzione è cofirmata dai senatori Marco Croatti e Barbara Floridia (Presidente della Commissione Vigilanza Rai) per il M5s, da Cecilia D'Elia e Cristina Tajani per Pd, e da Tino Magni per Avs.