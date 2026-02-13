Luca Ricci, residente nel quartiere di San Giovanni a Roma, ha visto la sua abitazione invasa dall’acqua durante il blackout di lunedì scorso, che ha causato blackout e danni a molte case della zona. Per affrontare i problemi, le autorità hanno avviato interventi di potenziamento della rete elettrica e hanno aperto un indirizzo email dedicato alle richieste di risarcimento, che chi ha subito danni può inviare direttamente per ottenere un indennizzo.

Interventi di potenziamento della rete e un indirizzo mail dove chi ha avuto danni può inviare la richiesta di risarcimento. All’indomani dei problemi sulla rete elettrica di bassa e media tensione in alcuni quartieri di Rho, Duereti srl società del gruppo A2A che gestisce la fornitura della corrente elettrica replica ai malumori di cittadini e commercianti. "Il 6 febbraio sono stati identificati due guasti sulla linea di media tensione coinvolta, configurando una situazione in cui non è possibile garantire una contro-alimentazione immediata a causa di guasti simultanei su linee alternative - si legge in una nota -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Black-out e danni. Via alle richieste di risarcimento

Dopo il passaggio del ciclone Harry, il Comune di Mascali ha iniziato a ricevere le prime richieste di risarcimento.

È stata creata una Commissione internazionale per il risarcimento dei danni di guerra in Ucraina, adottata a L’Aja dal Consiglio d’Europa.

Contenuti correlati

Courage at the Dawn of World War I

Argomenti discussi: Black-out e danni. Via alle richieste di risarcimento; Blackout, sbalzi di tensione sul cantiere Enel: nelle case saltano lavatrici e caldaie. ? La società: Disponibili a pagare i danni; Il calvario di Cozzano tra black out e sbalzi di tensione: Da tre giorni attaccati a un generatore; Linee aeree e blackout, la fragile rete elettrica siracusana. Schifani: Criticità che sconoscevo.

Black-out e danni. Via alle richieste di risarcimentoInterventi di potenziamento della rete e un indirizzo mail dove chi ha avuto danni può inviare la richiesta di... Interventi di potenziamento della rete e un indirizzo mail dove chi ha avuto danni può ... ilgiorno.it

Maltempo, black out e danni a causa del vento nell'imperieseDiversi interventi dei vigili del fuoco durante la notte in provincia di Imperia a causa del maltempo, soprattutto danni provocati dal forte vento e black out elettrici. La copertura di un tetto in ... ansa.it

I danni causati dal vento sono pesantissimi #TempioPausania - facebook.com facebook