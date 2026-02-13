Bimba morta nel Genovese sequestrata l’abitazione dell’amico della madre

Emanuel, 42 anni e amico di Emanuela, è coinvolto nel caso della bambina morta nel Genovese, perché si sospetta che abbia avuto un ruolo nel sequestro dell'abitazione. La procura ha deciso di mettere sotto sequestro la sua casa, dove si stanno cercando eventuali prove utili alle indagini. La donna, ora in carcere, è accusata di aver ucciso la figlia di due anni in modo preterintenzionale. Gli investigatori hanno perquisito anche l’appartamento dell’uomo, che si trova nella stessa zona, per raccogliere elementi sulla vicenda.

L'abitazione di Emanuel, 42 anni, amico di Emanuela, la donna attualmente in carcere perché accusata dell'omicidio preterintenzionale della figlia di due anni, è stata posta sotto sequestro. Nel decreto gli inquirenti spiegano che l'immobile «deve considerarsi cosa pertinente al reato, atteso che si tratta del luogo dove avveniva il decesso» della bambina. L'uomo risulta indagato per omicidio preterintenzionale ma si trova a piede libero. Non potrà comunque avvicinarsi all'abitazione, che gli investigatori ritengono il luogo in cui la piccola avrebbe trascorso, come riportato negli atti, «i momenti immediatamente antecedenti, concomitanti e successivi al suo decesso».

