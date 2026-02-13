Bimba morta a Bordighera c’è un secondo indagato oltre alla madre arrestata accertamenti anche sul compagno della donna

A Bordighera, Manuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, arrestata per il decesso della figlia, ora si trova sotto indagine anche il compagno della donna, che ha una relazione con lei e che è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio preterintenzionale, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire i dettagli della tragica morte avvenuta nella loro abitazione di Montene.

C’è un secondo indagato per la morte di Beatrice, la bimba di due anni trovata senza vita nel suo letto, la mattina del 9 febbraio, nell’abitazione di famiglia in località Montenero a Bordighera. L’accusa di omicidio preterintenzionale che ha portato in carcere la madre della bimba, Manuela Aiello, è stata contestata anche al compagno della donna, un quarantaduenne di Perinaldo. L’abitazione dell’uomo è stato sequestrata dai carabinieri: nell’interrogatorio davanti al Gip ieri la donna ha raccontato di avere passato la notte di domenica dal compagno assieme alle tre figlie. E questo ha fatto scattare l'iscrizione per compiere gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

