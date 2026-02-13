Bimba a letto mentre i ladri devastano la casa la testimonianza | Forse siamo stati narcotizzati

Una bimba è stata trovata a letto, mentre i ladri devastavano la sua casa a Pianta-Coriano, e la madre sospetta che la banda abbia usato un narcotico per neutralizzare gli occupanti. La donna ha raccontato che, durante il furto, la famiglia ha percepito un odore strano prima che tutto accadesse, e ha trovato la figlia ancora addormentata, senza capire come fosse possibile. Negli ultimi mesi, le segnalazioni di furti in questa zona sono aumentate, con alcuni episodi che si sono verificati anche mentre le vittime erano in casa.

Il quadro che emerge è quello di incursioni notturne ripetute, con malviventi che agirebbero senza particolare timore di essere scoperti Non accennano a diminuire i furti nelle abitazioni nella zona Pianta-Coriano. Negli ultimi mesi le segnalazioni si susseguono con preoccupante regolarità e raccontano di colpi messi a segno anche in presenza dei proprietari in casa. Un fenomeno che, secondo i residenti, avrebbe assunto un carattere seriale, con vie prese di mira una dopo l'altra. A raccontare l'ennesimo episodio è un lettore di ForlìToday che abita in una traversa di via Gorizia. "Per la quarta o quinta volta negli ultimi anni sono venuti i ladri in casa - scrive in una lettera inviata alla redazione -.