Biatleta Passler riammessa alle Olimpiadi | la Corte accerta la contaminazione accidentale e chiude il caso doping

Rebecca Passler torna a sperare nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 dopo che la Corte ha stabilito che il suo test positivo è stato causato da una contaminazione accidentale. La biatleta ha spiegato di aver consumato un integratore non controllato, che ha portato al risultato sfortunato. La decisione mette fine a un lungo contenzioso e permette a Passler di riprendere la preparazione per l’appuntamento olimpico. Ora, la giovane atleta può concentrarsi sul suo sogno di conquistare una medaglia nel suo sport.

Un Cucchiaino e un Sogno Olimpico: Rebecca Passler Rientra a Milano-Cortina dopo il Caso Doping. Rebecca Passler è di nuovo in corsa per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La biatleta azzurra, inizialmente sospesa per una positività al Letrozolo, è stata reintegrata dalla Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia. Al centro della vicenda, un cucchiaino potenzialmente contaminato da Nutella e una particolare condizione familiare che ha reso il caso estremamente delicato. La Positività Inattesa e l'Indagine Iniziale. La notizia della positività di Rebecca Passler al Letrozolo è emersa a seguito di un controllo antidoping effettuato dopo una gara di Coppa del Mondo a Nove Mesto, in Ceca, il 26 gennaio.