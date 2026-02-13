Giacomel si sente sconfitto dopo aver chiuso al ventiduesimo posto nella Sprint 10 km di biathlon, un risultato che considera una delusione personale. La sua espressione tra le lacrime rivela la speranza di ottenere una buona posizione, credendo fosse la sua gara migliore. Nel frattempo, Romanin si posiziona sedicesimo e Hofer raggiunge il tredicesimo posto, portando qualche sorriso tra gli atleti azzurri.

Fa caldo ma Tommaso Giacomel ha il cappuccio che gli copre la berretta sulla testa e gli occhi pieni di lacrime. La Sprint 10 km maschile è stata una delusione per l’azzurro che era tra i favoriti, e lo sconforto, appena arrivato e anche dopo, nelle interviste, è altissimo: “Ho fallito, credevo che questa fosse la gara più adatta a me, invece ho fallito. Sono molto deluso. Credo che il peggio sia questo, arrivando qui come favorito o tra i favoriti: è una cosa che mi fa molto arrabbiare”. L’azzurro ha compromesso subito la sua prestazione con due errori a terra, al primo poligono: “Sinceramente non so, non ho idea di cosa ho sbagliato a terra, basta”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Biathlon, le lacrime di Giacomel: "Credevo fosse la mia gara, ho fallito"

Tommaso Giacomel si è lasciato andare a parole dure dopo aver concluso al 22º posto nella sprint maschile di biathlon ai Giochi di Milano-Cortina, dicendo di aver fallito e di essere molto deluso.

