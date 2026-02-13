Fabrizio Biasin critica Antonio Conte: il giornalista afferma che l’allenatore non si assume le proprie responsabilità. La sua analisi arriva dopo le recenti difficoltà del Napoli e i dubbi sul progetto tecnico. In studio, Biasin sottolinea come le scelte di Conte abbiano inciso sui risultati, evidenziando anche le tensioni con Lukaku e Hojlund. La sua opinione accende il dibattito sulla gestione della squadra partenopea.

"> Fabrizio Biasin è intervenuto a Cronache di Spogliatoio per commentare il momento del Napoli e la gestione tecnica di Antonio Conte, soffermandosi anche su Lukaku e Hojlund. «Lukaku? Hojlund è un punto fermo e Conte non metterà le due punte, se non per 20’ o mezz’ora al massimo. Aver sbagliato il rigore non l’ha aiutato, ma ha esperienza e non si farà condizionare. Non ho visto una cattiva partita, ma voglio capire l’atteggiamento di Conte. Non mi sorprende in conferenza, non si assume responsabilità, è sempre colpa di qualcun altro e lo conosciamo». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Biasin punge Conte: «Non si assume responsabilità»

Approfondimenti su biasin punge

In seguito alla recentissima sconfitta del Napoli contro la Juventus, Antonio Conte ha commentato la partita senza affrontare direttamente la sua gestione.

Fabrizio Biasin, giornalista noto per il suo lavoro sull’Inter, non ha risparmiato parole dure contro Antonio Conte dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Como.

Ultime notizie su biasin punge

Argomenti discussi: Biasin punge Conte dopo l’eliminazione: Uscito anche dalla Coppa Italia, possibile non abbia responsabilità?; Biasin punge l'Inter dopo il mercato invernale: Forse era meglio dare un altro giocatore a Chivu; Biasin critico sul mercato dell'Inter: Un grande club deve minimizzare il rischio. Ora serve sperare che fili tutto per il verso giusto; Biasin punge Conte: Disse all’Inter di pedalare, ora non può lamentarsi! Se non ruota….

Biasin punge Conte: «Non si assume responsabilità»Fabrizio Biasin è intervenuto a Cronache di Spogliatoio per commentare il momento del Napoli e la gestione tecnica di Antonio Conte, soffermandosi anche su Lukaku e Hojlund. «Lukaku? Hojlund è un ... napolipiu.com

Biasin: Conte pensa solo a sè, non é mai parte del club: colpa del mercato o mediciFabrizio Biasin, giornalista, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio e ha commentato il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra: Lukaku? Hojlund è un ... tuttonapoli.net

Biasin punge: “Attenuanti tante, ma qualche responsabilità” Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin commenta l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia per mano del Como, iniziando con un riconoscimento agli avversari. “Complimenti al - facebook.com facebook

Biasin punge il Napoli: "Che imbarazzo se chi ha speso tanto più dell'Inter perde lo Scudetto" x.com