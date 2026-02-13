Bia la rossa maga ribelle

Bia, la maga dai capelli rossi, ha scatenato scalpore tra i fan dell’anime giapponese, perché la sua ribellione si scontra con le regole della magia tradizionale. La protagonista si rifiuta di seguire le istruzioni e decide di usare la sua forza per cambiare le cose, anche se questo le procura problemi con gli adulti che le chiedono di obbedire. La serie “La sfida della magia” è arrivata in Italia, portando in scena una protagonista che sfida gli stereotipi e si fa strada da sola, con azioni concrete e decisioni coraggiose.

di Alessandro Spagnuolo Bia – La sfida della magia (?????????, Majokko Megu-chan, letteralmente "La maghetta Meg-chan") è il titolo con cui in Italia è stata distribuita la serie anime* giapponese prodotta dalla Toei Animation (?????????????, T?ei Anim?shon Kabushiki-gaisha, famosa per aver realizzato serie come L'Uomo Tigre, Mazinga Z, Capitan Harlock, Dr. Slump, Dragon Ball, I Cavalieri dello zodiaco, Sailor Moon, Slam Dunk, Digimon, One Piece e tanti altri) e trasmessa tra il 1974 e il 1975. Il progetto viene affidato a registi come Y?go Serikawa (????, Serikawa Y?go, scomparso il 4 ottobre 2000) e al character design Shingo Araki (?????, Araki Shingo, scomparso il 1º dicembre 2011).