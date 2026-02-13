Beyuku il Leao della fascia che fa sognare il Modena e prenota la Juventus
Gady-Pierre Beyuku Bowutankoyi, il giovane attaccante del Modena soprannominato il “Leao della fascia,” si è messo in mostra ieri sera con una doppietta decisiva nella vittoria contro il Pisa, che ha proiettato i emiliani in zona playoff e ha attirato l’attenzione della Juventus, interessata a strapparlo alla squadra di casa.
Diventare grandi implica spesso il coraggio di recidere le radici per abbracciare l’ignoto. Una massima che Gady-Pierre Beyuku Bowutankoyi ha trasformato nel manifesto della propria carriera. Il terzino francese classe 2005, oggi in forza al Modena, incarna perfettamente il prototipo del calciatore moderno: una struttura fisica dirompente — sfiora il metro e novanta di altezza — abbinata a una falcata che, per movenze e fisionomia, ha spinto molti osservatori a un accostamento suggestivo con Rafael Leao. Ma Beyuku non è un attaccante; è un esterno di spinta che ha scelto l’Italia per compiere quel salto di qualità che la Francia, sua terra d’origine, sembrava non volergli concedere. 🔗 Leggi su Como1907news.com
