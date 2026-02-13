Beyuku il Leao della fascia che fa sognare il Modena e prenota la Juventus

Gady-Pierre Beyuku Bowutankoyi, il giovane attaccante del Modena soprannominato il “Leao della fascia,” si è messo in mostra ieri sera con una doppietta decisiva nella vittoria contro il Pisa, che ha proiettato i emiliani in zona playoff e ha attirato l’attenzione della Juventus, interessata a strapparlo alla squadra di casa.