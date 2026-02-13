Beppe Bergomi ha commentato l’imminente sfida tra Inter e Juventus, sottolineando che questa partita sarà più difficile rispetto alle altre e attribuendo il merito del miglioramento nerazzurro a Luciano Spalletti, che ha portato in campo un potenziale superiore. Durante l’intervista, Bergomi ha anche indicato un giocatore che sarebbe stato utile alla Juventus già a gennaio, aggiungendo un dettaglio che fa capire quanto questa partita possa essere decisiva.

Beppe Bergomi ha parlato dell'imminente sfida tra Inter e Juve, facendo il punto sui bianconeri e su Luciano Spalletti. Di seguito le sue parole. All'Inter è stato una leggenda. Oggi fa l'opinionista, un mestiere che da diversi anni gli fa raccontare il calcio in maniera appassionata. Ecco l'analisi del Derby d'Italia su La Gazzetta dello Sport da parte di Beppe Bergomi. LA SFIDA ALLA JUVE – «La mia prima da professionista è stata proprio con la Juventus, in Coppa Italia, il 30 gennaio 1980. Avevo 16 anni, entrai nello 0-0 di Torino, ma avevamo perso 2-1 all'andata. Nella mia prima volta in campionato nella stagione successiva vincemmo 1-0 con gol di Carletto Muraro.

© Juventusnews24.com - Bergomi dice la sua verso Inter Juve: «Partita diversa, più dura delle altre. Spalletti ha tirato fuori un potenziale eccellente. Ecco quale giocatore sarebbe servito a gennaio»

Bergomi dice la sua: «Pio Esposito a 20 anni ha la testa da uomo maturo.

Pio Esposito, 20 anni, ha dimostrato una lucidità che sorprende molti, nonostante la giovane età, e questa caratteristica avrebbe fatto comodo alla Juventus nelle ultime partite.

