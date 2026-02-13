Floro Flores ha convocato 24 giocatori per la partita di domani contro il Latina, in programma alle 14:30 al Vigorito. La scelta arriva dopo una settimana intensa di allenamenti, con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida. Tra i punti chiave della lista c’è anche la decisione su Prisco, ancora in dubbio per un infortunio che lo ha condizionato negli ultimi giorni. La squadra si prepara a scendere in campo con determinazione, sperando di ottenere i tre punti davanti ai propri tifosi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 24 i convocati di mister Floro Flores per il match casalingo di domani di contro il Latina (ore 14:30). Rientra Prisco assente a Trapani mentre gli unici fuori dalla lista sono i lungodegenti Nardi, Ricci e Simonetti. Il jolly romano ieri si è sottoposto a Barcellona ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio. PORTIERI: Vannucchi, Esposito, Russo DIFENSORI: Borghini, Celia, Ceresoli, Caldirola, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena CENTROCAMPISTI: Kouan, Maita, Mehic, Prisco, Talia ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello, Salvemini L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Latina, i convocati di Floro Flores: la decisione su Prisco

Approfondimenti su benevento latina

Al termine della sessione di allenamento odierna, l’allenatore Antonio Floro Flores ha comunicato l’elenco dei convocati per la partita Benevento-Crotone, valida per la 20ª giornata di Serie C Sky Wifi.

Domani alle 17:30, al “Monterisi”, si disputa una sfida importante tra Audace Cerignola e Benevento.

Ultime notizie su benevento latina

Argomenti discussi: Continua Operazione Cuore Giallorosso: promozione valida anche per Benevento-Latina; Dove vedere Benevento-Latina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Benevento, prove di... Latina all'Avellola; C'è Benevento–Latina: chiusura anticipata del mercato di Santa Colomba. Il 14 febbraio stop alle vendite alle 11.15.

Benevento, Floro Flores suona la carica: Dodici finali per il sogno, contro il Latina serve fame e cuoreLa settimana è anche quella dedicata al ricordo di Carmelo Imbriani, figura ancora molto amata a Benevento. Floro Flores ha parlato dell’importanza simbolica di questa ricorrenza, auspicando di poter ... sanniosport.it

Pronostico Benevento vs Latina – 14 Febbraio 2026La sfida di Serie C tra Benevento e Latina si giocherà il 14 Febbraio 2026 alle 14:30 allo Stadio Ciro Vigorito. Un appuntamento che promette intensità e ... news-sports.it

Benevento Calcio, prove anti Latina - facebook.com facebook