Benevento ha deciso di scendere in campo con passione e una forte voglia di vincere, perché il match di domani contro il Latina rappresenta un’occasione speciale per i tifosi locali. La partita si gioca nel giorno di San Valentino, e il pubblico ha riempito completamente la curva sud, che è già sold out. Sono circa 10.000 i sostenitori giallorossi pronti a sostenere la squadra, creando un’atmosfera calda e carica di entusiasmo al “Ciro Vigorito”.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ una cornice di pubblico importante quella che ci sarà domani per Benevento-Latina in programma alle 14:30 al “Ciro Vigorito”. Nel giorno di San Valentino, la torcida giallorossa è pronta a riversare tutto il suo amore verso i propri colori e si registra un buon riscontro nella prevendita quando mancano ancora poco meno di 24 ore al fischio d’inizio con i tagliandi che potranno essere acquistati fino alle 15:15 di domani. Al momento risultano terminati i biglietti per la Curva Sud superiore e sono in via di esaurimento anche quelli di Tribuna Superiore Sinistra e Destra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento in love, a San Valentino contro il Latina serve tutto l’amore dei tifosi: Sud superiore esaurita

Approfondimenti su san valentino

A San Valentino, «We Love Cortona» invita le coppie a scoprire il territorio attraverso un concorso dedicato all’amore e alla solidarietà.

A Pozzuoli nasce “Darsena in Love”, il primo evento dedicato a San Valentino.

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: Feste di Carnevale, San Valentino e 'Api&Dintorni': gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio; Crash al Museo – San Valentino al Museo Arcos: storie d’amore e storie tossiche dal mondo antico.

In the Mood for Love a BeneventoSerie TV imperdibili 2025 Serie TV imperdibili 2024 Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV ... mymovies.it

Material Love a BeneventoSerie TV imperdibili 2025 Serie TV imperdibili 2024 Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV ... mymovies.it

L’amore di una nonna non si ferma mai… nemmeno da lontano. Per questo San Valentino ho preparato qualcosa di speciale per voi. Il 14 febbraio, nelle profumerie Naima selezionate, troverete in regalo i miei cuori di nonna Un dolce pensiero, fatto con a - facebook.com facebook

San Valentino, caccia ai regali ideali ma low cost ilsole24ore.com/art/san-valent… x.com