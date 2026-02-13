Benevento in love a San Valentino contro il Latina serve tutto l’amore dei tifosi | Sud superiore esaurita

Da anteprima24.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Benevento ha deciso di scendere in campo con passione e una forte voglia di vincere, perché il match di domani contro il Latina rappresenta un’occasione speciale per i tifosi locali. La partita si gioca nel giorno di San Valentino, e il pubblico ha riempito completamente la curva sud, che è già sold out. Sono circa 10.000 i sostenitori giallorossi pronti a sostenere la squadra, creando un’atmosfera calda e carica di entusiasmo al “Ciro Vigorito”.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ una cornice di pubblico importante quella che ci sarà domani per Benevento-Latina in programma alle 14:30 al “Ciro Vigorito”. Nel giorno di San Valentino, la torcida giallorossa è pronta a riversare tutto il suo amore verso i propri colori e si registra un buon riscontro nella prevendita quando mancano ancora poco meno di 24 ore al fischio d’inizio con i tagliandi che potranno essere acquistati fino alle 15:15 di domani. Al momento risultano terminati i biglietti per la Curva Sud superiore e sono in via di esaurimento anche quelli di Tribuna Superiore Sinistra e Destra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

benevento in love a san valentino contro il latina serve tutto l8217amore dei tifosi sud superiore esaurita

© Anteprima24.it - Benevento in love, a San Valentino contro il Latina serve tutto l’amore dei tifosi: Sud superiore esaurita

Approfondimenti su san valentino

A San Valentino «We Love Cortona», il concorso dedicato alle coppie tra amore, territorio e solidarietà

A San Valentino, «We Love Cortona» invita le coppie a scoprire il territorio attraverso un concorso dedicato all’amore e alla solidarietà.

Musica, messaggi d’amore e foto di coppia: a San Valentino c’è “Darsena in Love”

A Pozzuoli nasce “Darsena in Love”, il primo evento dedicato a San Valentino.

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: Feste di Carnevale, San Valentino e 'Api&Dintorni': gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio; Crash al Museo – San Valentino al Museo Arcos: storie d’amore e storie tossiche dal mondo antico.

In the Mood for Love a BeneventoSerie TV imperdibili 2025 Serie TV imperdibili 2024 Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV ... mymovies.it

Material Love a BeneventoSerie TV imperdibili 2025 Serie TV imperdibili 2024 Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV ... mymovies.it