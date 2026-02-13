Beccato al parchetto con coca e hashish | arrestato un ragazzo

Un ragazzo è stato arrestato al parco dopo essere stato trovato in possesso di droga e denaro. La polizia locale lo ha fermato mentre si trovava nel parchetto e ha scoperto che portava con sé 70 euro in contanti, due dosi di cocaina e un pezzo di hashish. Durante l’operazione, gli agenti hanno anche trovato un coltello nascosto nella tasca. Il giovane ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

È successo al parco Rivolta di Bresso nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio, arrestato (dalla polizia locale) un ragazzo di 22 anni Aveva con sé 70 euro in contanti, due dosi di cocaina e un pezzo di hashish. Per lui sono scattate le manette: è stato arrestato dalla polizia locale. È successo nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio al parco Rivolta di Bresso. Nei guai un ragazzo di 22 anni. Tutto è iniziato intorno alle 15.30, quando il 22enne ha attirato l’attenzione degli agenti della squadra di polizia giudiziaria del comando di via Lurani. Pochi minuti dopo è scattato il blitz. Addosso al giovane, già noto alle forze dell’ordine, sono state trovate due dosi di cocaina e un pezzo di hashish, tutto materiale posto sotto sequestro.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su beccato parchetto Beccato con la coca in tasca, a casa aveva 50 grammi: arrestato Questa mattina, gli agenti hanno arrestato un uomo trovato in possesso di droga e denaro contante. Beccato con oltre mezzo chilo di hashish: arrestato un 22enne Ultime notizie su beccato parchetto Argomenti discussi: Beccato al parchetto con coca e hashish: arrestato un ragazzo.