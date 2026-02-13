Battipaglia prepara la bonifica dell' area rifiuti a Castelluccio | il sopralluogo

A Battipaglia, i lavori di bonifica dell’area rifiuti di Castelluccio sono imminenti, dopo il sopralluogo di tecnici e amministratori. La Regione Campania ha stanziato diciassette milioni di euro per ripulire il sito, che da anni rappresenta un problema ambientale nella zona. Durante la visita, sono stati esaminati i punti critici dell’area, con l’obiettivo di avviare quanto prima le operazioni di rimozione dei rifiuti accumulati. Un passo importante per restituire sicurezza e decoro a quell’area che, nel passato, ha causato numerose proteste tra i residenti.

L'intervento prevede lo svuotamento e il conferimento dei materiali presso impianti autorizzati. Finanziamento regionale da 17 milioni di euro Diciassette milioni di euro per liberare dai rifiuti l'area di località Castelluccio. I tecnici della Regione Campania e l'amministrazione comunale di Battipaglia hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato del sito di stoccaggio provvisorio, in vista del previsto avvio delle operazioni di bonifica. L'intervento finanziato dall'ente regionale prevede la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area interessata.