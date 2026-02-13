Bastoni | Vincere lo scontro diretto è importante ma non deve essere un' ossessione

Bastoni ha sottolineato che vincere lo scontro diretto contro la Juventus è fondamentale, perché rappresenta un passo decisivo per la corsa allo scudetto. Durante la conferenza stampa, il difensore dell’Inter ha spiegato che, sebbene sia importante ottenere un risultato positivo, non bisogna lasciarsi condizionare troppo dalla pressione. Bastoni ha anche ricordato che il team si sta preparando con attenzione, concentrandosi su ogni dettaglio per affrontare la partita al massimo.

Nel pre-partita del derby d'Italia, Bastoni ha fornito una lettura chiara della sfida contro la Juventus, enfatizzando l'importanza di una reazione misurata e concentrata. L'intervento mette in luce una strategia basata su calma, lucidità e intensità, finalizzata a trasformare una grande occasione in una vittoria concreta, senza improvvisazioni né pressioni eccessive. La chiave indicata dall'interista è l'equilibrio: è una grande occasione per guadagnare punti pesanti, ma non deve diventare un'ossessione. Occorre trattare la gara come una normale partita, mantenendo calma e lucidità e aggiungendo qualcosa in più per scalare la classifica.

