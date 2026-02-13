A Bari, nel match della venticinquesima giornata di Serie B 20252026, i padroni di casa affrontano il Sudtirol con l’obiettivo di evitare la sconfitta che potrebbe compromettere ulteriormente la corsa alla salvezza; il motivo principale è la posizione critica dei pugliesi in classifica, ormai a un passo dalla zona retrocessione.

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Ennesimo appuntamento da ultima spiaggia per i pugliesi in chiave salvezza, mentre gli altoatesini navigano in acque più tranquille. Bari vs Sudtirol si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio San Nicola. BARI VS SUDTIROL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi hanno il morale sotto i tacchi, reduci come sono da una sconfitta e un pareggio negli ultimi due turni. La squadra di Longo è in piena crisi, in zona retrocessione diretta e obbligata a cambiare registro subito. Occorre mostrare orgoglio e carattere per tirarsi fuori da questa situazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Bari vs Sudtirol, venticinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Nel match della sedicesima giornata di Serie B 20252026, Sudtirol e Bari si sfidano in una gara fondamentale per la corsa alla salvezza.

Pisa e Milan si sfidano nella venticinquesima giornata di Serie A.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Bari-Südtirol a Massimi, al VAR Baroni. Vittoria al San Nicola nell’ultimo precedente; Sudtirol-Monza 0-0: risultato finale e highlights; Serie B 25/26 – Il calendario dalla 30ª alla 32ª giornata; Italian Standings.

Bari-Südtirol, Massimi arbitro della sfida: designata la quaternaSono state ufficializzate le designazioni arbitrali per Bari-Südtirol, gara valida per la 25ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma domenica 15 febbraio alle ore 15:00. La direzione dell’ ... trivenetogoal.it

DIRETTA/ Sudtirol Bari (risultato finale 0-0): pareggio amaro! (Serie B, 13 dicembre 2025)La ripresa della diretta di Sudtirol Bari comincia sullo 0-0 e con un’occasione clamorosa per i pugliesi, che sfiorano immediatamente il vantaggio. Maggiore illumina la manovra con una bellissima ... ilsussidiario.net

Serie B – 25ª giornata di Campionato Bari vs Sudtirol In diretta il 15.02.2026 su: Radio Norba Music e live Facebook Voce al Bari Ore 14:40 . . . Sponsored by MutuOn - facebook.com facebook

CARRARESE 0X0 SÜDTIROL. MANTOVA 2X1 BARI (14' Andrea Meroni, 90+4' Leonardo Mancuso; 16' Cas Odenthal). x.com