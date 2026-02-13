Bari-Südtirol domenica 15 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Bari ha deciso di puntare tutto sulla vittoria contro il Südtirol, domenica 15 febbraio alle 15:00, per mantenere vive le speranze di salvezza. Dopo il pareggio senza gol contro lo Spezia, la squadra biancorossa sa che questo incontro potrebbe cambiare il suo cammino in classifica. I giocatori si preparano con determinazione e l’allenatore ha insistito sull’importanza di conquistare i tre punti in questa partita cruciale.

Vincere contro il Südtirol per continuare a sperare nella salvezza: questo l'obiettivo del Bari, reduce dal pari a reti bianche con lo Spezia che ha lasciato praticamente inalterata la situazione nella classifica di Serie B. La squadra di Longo non ha fatto male contro gli uomini di Donadoni, non ha segnato ma ha vinto la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bari-Südtirol (domenica 15 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici