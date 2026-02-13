Bari 2018 | condanne per l’aggressione di CasaPound a manifestanti antifascisti Due anni e sei mesi a quattro imputati

Bari, 13 febbraio 2026 – Quattro imputati sono stati condannati a due anni e sei mesi di reclusione ciascuno per aver partecipato all’aggressione di manifestanti antifascisti avvenuta nel settembre 2018, quando membri di CasaPound hanno colpito con mazze e cinghie alcuni dimostranti dopo una protesta contro la Lega. La sentenza chiude un’istruttoria lunga e complessa, scaturita dall’episodio che ha acceso i riflettori sulla violenza politica in città.

Quattro Condanne e un Segnale d’Allarme: Il Caso dell’Aggressione di CasaPound a Bari. Bari, 13 febbraio 2026 – Si chiude con una sentenza significativa il lungo iter giudiziario relativo all’aggressione avvenuta a Bari nel settembre 2018, quando esponenti di CasaPound aggredirono con mazze e cinghie alcuni manifestanti antifascisti al termine di una manifestazione contro la Lega. Quattro uomini originari di Foggia sono stati condannati a due anni e sei mesi di reclusione, mentre altri sette imputati hanno ricevuto pene inferiori. L’episodio riaccende il dibattito sulla persistenza di gruppi neofascisti e sulla necessità di un monitoraggio costante.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su bari condanne Bari: Condanne per Casapound, la sentenza riapre il caso riorganizzazione fascista e l’aggressione del 2018. Bari, nel tribunale di Bari, sono state pronunciate dodici condanne nei confronti di alcuni esponenti di Casapound, accusati di aver riorganizzato il movimento nel 2017, un’azione che ha riacceso le polemiche sulla presenza del neofascismo in Italia. Processo CasaPound: 12 condanne per l'aggressione del 2018 al Libertà Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per l’aggressione del 2018 al Libertà. Bari, 1odici militanti di CasaPound sono stati condannati per riorganizzazione del partito fascista Ultime notizie su bari condanne Argomenti discussi: Bari, dodici condanne per CasaPound: riconosciuta la violazione della legge Scelba dopo gli scontri del 2018; Processo CasaPound: 12 condanne per l'aggressione del 2018 al Libertà; Processo CasaPound, 12 condanne a Bari per riorganizzazione del partito fascista; Casapound, 12 condanne a Bari per riorganizzazione del partito fascista. Le opposizioni: Ora sciogliere movimento. Casapound, a Bari dodici condanne per fascismo e lesioniDodici militanti del movimento Casapound sono stati condannati dal Tribunale di Bari, nell'ambito del processo sull'aggressione del 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari ai danni di alcuni ... rainews.it Processo CasaPound, 12 condanne a Bari per riorganizzazione del partito fascistaIl caso riguarda l'aggressione del 21 settembre 2018 ai danni di alcuni manifestanti antifascisti di ritorno da un corteo organizzato otto giorni dopo la visita dell'allora ministro dell'Interno ... tg24.sky.it È finito con dodici condanne il processo nei confronti di 17 persone, accusate dalla Procura di Bari di avere ricostituito il partito fascista e aggredito alcuni manifestanti al termine del corteo contro l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, svoltosi a Bari il 21 sette - facebook.com facebook Attendiamo le motivazioni, ma rispettiamo le condanne pronunciate dal Tribunale di Bari nei confronti di singoli militanti di #CasaPound. In uno Stato di diritto non c’è spazio per violenze squadriste. La responsabilità penale è personale: si condannano individ x.com